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Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ от вакцинации

Вторник, 22 июня 2021, 11:47
Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ от вакцинации
Фото asia-philippines.ru

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам тюрьмой за отказ от вакцинации против коронавируса, поскольку страна борется из одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на телеобращение президента

Прямая речь Дутерте: "Вы выбираете – вакцинация, или я отправляю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству".

Детали: Агентство отмечает, что слова Дутерте противоречат заявлениям чиновников медицинской отрасли, которые вместе с призывами к вакцинации, отмечают, что прививки против СOVID-19 добровольные.

По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали только 2,1 миллиона человек в 110-миллионной стране.

Дутерте, которого критиковали за жесткий подход к борьбе с коронавирусом, также поддержал свое решение пока не открывать школы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Филиппиныкоронавирусвакцинация
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