COVID у Києві: нових хворих у 1,5 рази більше, ніж одужань

За добу 21 червня у столиці лабораторно підтвердили 87 нових випадків коронавірусу, 3 людини померли, водночас подолали хворобу лише 53 мешканці міста.

Джерело: пресслужба з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 3 людини".

Деталі: Серед нових хворих 49 жінок віком від 18 до 80 років, 29 чоловіків віком від 19 до 74 років, 4 дівчинки від 5 місяців до 12 років і 5 хлопчиків від 3 до 17 років.

Трьох хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали в лікарні 33 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (25), Солом’янському (16) та в Дарницькому (11) районах.

Загалом за період пандемії у Києві уже 212 370 підтверджених випадків коронавірусу, 5 180 хворих померли, подолали вірус 202 713 мешканців столиці, з них 53 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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