Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: новых больных в 1,5 раза больше, чем выздоровлений

Вторник, 22 июня 2021, 12:14
Фото КГГА

За сутки 21 июня в столице лабораторно подтвердили 87 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, вместе с тем преодолели болезнь только 53 жителя города.

Источник: пресс-служба со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 3 человека".

Детали: Среди новых больных 49 женщин в возрасте от 18 до 80 лет, 29 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет, 4 девочки от 5 месяцев до 12 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

Трех больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (25), Соломенском (16) и в Дарницком (11) районах.

Всего за период пандемии в Киеве уже 212 370 подтвержденных случаев коронавируса, 5 180 больных умерли, преодолели вирус 202 713 жителей столицы, из них 53 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине нет технической возможности проявлять штамм "Дельта" – Радуцкий

Меркель поговорила с Зеленским и Путиным по случаю 80-летия нападения Гитлера на СССР

Пожар в Белогородке: маскировали жестокое убийство, у погибшего вырезано сердце

фотоОползень сошел на морской берег в Одесской области: под завалом могут быть люди

фотоВоенным передали модернизированный истребитель МиГ-29

Украина может ограничить въезд из стран, где распространяется штамм "Дельта"

Все новости...
Киев
Киев ограничил въезд для грузовых авто
В Кабмине объяснили, куда пойдут 5,4 млрд к 30-й годовщине Независимости
Треть бюджета Киева распределилась через коммунальные предприятия - исследование
Последние новости
21:22
ИсправленоКанада объявила о смягчении ограничений на поездки для вакцинированных граждан
21:08
Новости 22 июня: Путин о "перевороте" в Украине, пылевая буря
21:04
НБУ заявляет о давлении из-за решения по правлению Ощадбанка
20:43
В ОП не удивлены словам Путина о "перевороте" в Украине
20:28
Курс гривни стремительно ослаб к доллару и евро
19:58
Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"
19:36
SpaceX хочет покрыть весь мир спутниковым интернетом Starlink в сентябре
19:15
В Украине нет технической возможности проявлять штамм "Дельта" – Радуцкий
18:55
Закон о дополнительных 600 миллионах для судов передали на подпись Зеленскому
18:32
Штамм COVID-19 "Дельта" может быстрее распространиться в Украине из-за низкой вакцинации
Все новости...