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COVID в Киеве: новых больных в 1,5 раза больше, чем выздоровлений

Вторник, 22 июня 2021, 12:14
COVID в Киеве: новых больных в 1,5 раза больше, чем выздоровлений
Фото КГГА

За сутки 21 июня в столице лабораторно подтвердили 87 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, вместе с тем преодолели болезнь только 53 жителя города.

Источник: пресс-служба со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 3 человека".

Детали: Среди новых больных 49 женщин в возрасте от 18 до 80 лет, 29 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет, 4 девочки от 5 месяцев до 12 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

Трех больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (25), Соломенском (16) и в Дарницком (11) районах.

Всего за период пандемии в Киеве уже 212 370 подтвержденных случаев коронавируса, 5 180 больных умерли, преодолели вирус 202 713 жителей столицы, из них 53 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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