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Бойовики, що загинули напередодні на Донеччині, підірвалися на власних мінах – штаб ООС

Вівторок, 22 червня 2021, 12:35
Бойовики, що загинули напередодні на Донеччині, підірвалися на власних мінах – штаб ООС

Російські гібридні сили понесли втрати 21 червня в районі селища Лозове Донецької області через підриви на власних мінах.

Джерело: начальник пресслужби Операції Об’єднаних сил Віталій Саранцев у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями – і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група – і так само потрапила на власне мінне поле".

Деталі: За словами Саранцева, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

Речник штабу ООС наголосив, що бійці ООС дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.

Нагадаємо: 21 червня ЗМІ, підконтрольні терористичному угрупуванню "ДНР", звинуватили Україну у мінометному обстрілі району Лозового. За їхньою інформацією, трьох бойовиків вбили, ще один дістав важких поранень. Згодом, під час спроби евакуації, через обстріл санітарного автомобілю ще одного бойовика було вбито і чотирьох поранено.

За інформацією штабу ООС, за добу 21 червня на Донбасі зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

11 червня гібридні сили Росії звинуватили Україну у загибелі п’ятьох бойовиків угрупування "ЛНР" у зіткненні з українською диверсійною групою. А російське представництво при ООН закликало Радбез ООН засудити дії ЗСУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонецька область
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