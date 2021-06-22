Боевики, погибшие накануне на Донбассе, подорвались на собственных минах - штаб ООС

Российские гибридные силы понесли потери 21 июня в районе поселка Лозовое Донецкой области из-за подрыва на собственных минах.

Источник: начальник пресс-службы Операции Объединенных сил Виталий Саранцев в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями - и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, высунулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле".

Детали: По словам Саранцева, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украины территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Представитель штаба ООС подчеркнул, что бойцы ООС соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

Напомним: 21 июня СМИ, подконтрольные террористической группировке "ДНР", обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, трое боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения. Впоследствии, при попытке эвакуации, из-за обстрела санитарного автомобиля еще одного боевика были убиты и четверо ранены.

По информации штаба ООС сутки 21 июня на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

11 июня гибридные силы России обвинили Украину в гибели пяти боевиков группировки "ЛНР" в столкновении с украинской диверсионной группой. А российское представительство при ООН призвал Совбез ООН осудить действия ВСУ.