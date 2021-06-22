Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кияни жаліються на "піщану бурю"

Вівторок, 22 червня 2021, 13:56

Кияни скаржаться на пил у повітрі і викладають знімки "піщаної бурі", але показники повітря – в межах норми, рятувальники не мають інформації про надзвичайні погодні явища. 

Джерело: соцмережі, коментар ДСНС, карта якості повітря misto.lun.ua

Деталі: За повідомленнями, 22 червня Київ накрила пилова буря, у повітрі літає пісок, видимість впала. 

Зокрема, про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі, на Оболоні. 

Імла на Позняках
Імла на Позняках
Фото читачів УП
 
Позняки

Над Подолом також "димка" й "карамельне" небо. 

 
Поділ

Зазначається, що через пісок і "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого. 

Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби, коли йдеш вулицями Києва. 

"Не сказати, що от прям пісок, але імла в повітрі цілком видима", – пише одна з очевидців.

Напередодні, 21 червня, у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові. 

У столиці України вже з тиждень утримується суха й спекотна погода.

Теми: Київекологіяпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря

В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні 

Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"

В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький 

Меркель поговорила з Зеленським і Путіним з нагоди 80-річчя нападу Гітлера на СРСР

Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

Усі новини...
Київ
COVID у Києві: нових хворих у 1,5 рази більше, ніж одужань
Київ обмежив в'їзд для вантажних авто
У Кабміні пояснили, куди підуть 5,4 млрд до 30-ї річниці Незалежності
Останні новини
01:05
ЗМІ: США заблокували три десятки іранських сайтів
00:27
“Дельта”: Польща запроваджує карантин для мандрівників з Британії
23:55
Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів
23:54
Саміт Кримської платформи має ухвалити документ про деокупацію
23:30
ФотоТривають пошуки постраждалих внаслідок обвалу грунту біля моря на Одещині
23:08
В AstraZeneca заявили про ефективність вакцини проти штаму "Дельта"
22:31
ФотоПрезидентка Грузії прилетіла в Україну
22:11
Новини економіки: "Мотор Січ" націоналізувати не планують, "падіння" криптовалюти
21:58
З тенісистки Ястремської зняли дискваліфікацію 
21:22
ВиправленоКанада оголосила про пом'якшення обмежень на поїздки для вакцинованих громадян
Усі новини...