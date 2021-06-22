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Кияни жаліються на "піщану бурю"

Вівторок, 22 червня 2021, 13:56
Кияни жаліються на піщану бурю

Кияни скаржаться на пил у повітрі і викладають знімки "піщаної бурі", але показники повітря – в межах норми, рятувальники не мають інформації про надзвичайні погодні явища. 

Джерело: соцмережі, коментар ДСНС, карта якості повітря misto.lun.ua

Деталі: За повідомленнями, 22 червня Київ накрила пилова буря, у повітрі літає пісок, видимість впала. 

Зокрема, про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі, на Оболоні. 

Імла на Позняках
Імла на Позняках
Фото читачів УП
 
Позняки

Над Подолом також "димка" й "карамельне" небо. 

 
Поділ

Зазначається, що через пісок і "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого. 

Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби, коли йдеш вулицями Києва. 

"Не сказати, що от прям пісок, але імла в повітрі цілком видима", – пише одна з очевидців.

Напередодні, 21 червня, у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові. 

У столиці України вже з тиждень утримується суха й спекотна погода.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київекологіяпогода
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