Кияни жаліються на "піщану бурю"

Кияни скаржаться на пил у повітрі і викладають знімки "піщаної бурі", але показники повітря – в межах норми, рятувальники не мають інформації про надзвичайні погодні явища.

Джерело: соцмережі, коментар ДСНС, карта якості повітря misto.lun.ua

Деталі: За повідомленнями, 22 червня Київ накрила пилова буря, у повітрі літає пісок, видимість впала.

Зокрема, про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі, на Оболоні.

Імла на Позняках Фото читачів УП

Позняки

Над Подолом також "димка" й "карамельне" небо.

Поділ

Зазначається, що через пісок і "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого.

Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби, коли йдеш вулицями Києва.

"Не сказати, що от прям пісок, але імла в повітрі цілком видима", – пише одна з очевидців.

Напередодні, 21 червня, у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові.

У столиці України вже з тиждень утримується суха й спекотна погода.