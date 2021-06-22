Киевляне жалуются на "песчаную бурю"

Киевляне сетуют на пыль в воздухе и выкладывают снимки "песчаной бури", но показатели воздуха – в пределах нормы, спасатели не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях.

Источник: соцсети, комментарий ГСЧС, карта качества воздуха misto.lun.ua

Детали: По сообщениям, 22 июня Киев накрыла пылевая буря, в воздухе летает песок, видимость упала.

В частности, о пыли в воздухе сообщается на Позняках, в Днепровском районе, на Оболони.

Мгла над Позняками Фото читателей УП

Позняки

Над Подолом также "дымка" и "карамельное" небо.

Подол

Отмечается, что из-за песка и "смога" с левого берега столицы уже не видно правого.

Некоторые пишут, что песок попадает в глаза и на зубы, когда идешь по улицам Киева.

"Не сказать, что вот прям песок, но мгла в воздухе вполне видимая", – пишет одна из очевидцев.

Накануне, 21 июня, в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.

В столице Украины уже с неделю удерживается сухая и жаркая погода.