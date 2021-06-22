Киевляне жалуются на "песчаную бурю"
Киевляне сетуют на пыль в воздухе и выкладывают снимки "песчаной бури", но показатели воздуха – в пределах нормы, спасатели не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях.
Источник: соцсети, комментарий ГСЧС, карта качества воздуха misto.lun.ua
Детали: По сообщениям, 22 июня Киев накрыла пылевая буря, в воздухе летает песок, видимость упала.
В частности, о пыли в воздухе сообщается на Позняках, в Днепровском районе, на Оболони.
Над Подолом также "дымка" и "карамельное" небо.
Отмечается, что из-за песка и "смога" с левого берега столицы уже не видно правого.
Некоторые пишут, что песок попадает в глаза и на зубы, когда идешь по улицам Киева.
"Не сказать, что вот прям песок, но мгла в воздухе вполне видимая", – пишет одна из очевидцев.
Накануне, 21 июня, в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.
В столице Украины уже с неделю удерживается сухая и жаркая погода.