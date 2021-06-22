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Героїну на 300 млн: силовики викрили масштабну контрабанду через Україну

Вівторок, 22 червня 2021, 14:28
Героїну на 300 млн: силовики викрили масштабну контрабанду через Україну

Силовики викрили діяльність транснаціональної злочинної групи, яка налагодила схему перевезення героїну у особливо великих розмірах через територію України та окупований Росією Крим. Зловмисників впіймали з 235 кг героїну.

Джерело: прокуратура АР Крим та Севастополя, глава Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Громадяни Туреччини та Молдови налагодили схему постачання героїну з Ірану до ЄС через територію України включно з окупованим Росією Кримом.

Героїн приховували в спеціально обладнаних муляжах – пустотілій цеглі, і разом з іншими будматеріалами на вантажних автомобілях транзитом переправляли до Молдови, а там на орендованому складі фасували "товар" для перевезення до країн ЄС.

Після проведення контрольованої поставки наркотиків, правоохоронці вилучили у дилерів 1092 брикети з героїном вагою 235 кг, вартість якого на "чорному" ринку складає понад 300 мільйонів гривень (10 млн євро).

Наразі у Молдові затримано сімох членів організованої злочинної групи. Спецоперація відбувалася завдяки співпраці правоохоронців України та Молдови.

 
 

Українська правда

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Теми: контрабандаУкраїнаМолдоваЄС
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