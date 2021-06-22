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Героина на 300 млн: силовики разоблачили масштабную контрабанду через Украину

Вторник, 22 июня 2021, 14:28

Силовики пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая наладила схему перевозки героина в особо крупных размерах через территорию Украины и оккупирован Россией Крым. Злоумышленники поймали с 235 кг героина.

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Детали: Граждане Турции и Молдовы наладили схему поставок героина из Ирана в ЕС через территорию Украины включая оккупированным Россией Крымом.

Героин скрывали в специально оборудованных муляжах - пустотелый кирпич, и вместе с другими стройматериалами на грузовых автомобилях транзитом переправляли в Молдову, а там арендованном складе фасовали "товар" для перевозки в страны ЕС.

После проведения контролируемой поставки наркотиков, правоохранители изъяли у дилеров 1092 брикеты с героином весом 235 кг, стоимость которого на "черном" рынке составляет более 300 млн гривен (10 млн евро).

Сейчас в Молдове задержаны семь членов организованной преступной группы. Спецоперация проходила благодаря сотрудничеству правоохранителей Украины и Молдовы.

 
 

Украинская правда
Темы: контрабандаУкраинаМолдоваЕС


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