Героина на 300 млн: силовики разоблачили масштабную контрабанду через Украину

Силовики пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая наладила схему перевозки героина в особо крупных размерах через территорию Украины и оккупирован Россией Крым. Злоумышленники поймали с 235 кг героина.

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Детали: Граждане Турции и Молдовы наладили схему поставок героина из Ирана в ЕС через территорию Украины включая оккупированным Россией Крымом.

Героин скрывали в специально оборудованных муляжах - пустотелый кирпич, и вместе с другими стройматериалами на грузовых автомобилях транзитом переправляли в Молдову, а там арендованном складе фасовали "товар" для перевозки в страны ЕС.

После проведения контролируемой поставки наркотиков, правоохранители изъяли у дилеров 1092 брикеты с героином весом 235 кг, стоимость которого на "черном" рынке составляет более 300 млн гривен (10 млн евро).

Сейчас в Молдове задержаны семь членов организованной преступной группы. Спецоперация проходила благодаря сотрудничеству правоохранителей Украины и Молдовы.