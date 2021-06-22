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МЗС Білорусі відреагувало на санкції ЄС, обіцяє заходи у відповідь

Вівторок, 22 червня 2021, 14:35

МЗС Білорусі засудило рішення ЄС щодо четвертого пакету санкцій проти режиму Александра Лукашенка, а також розкритикувало санкції США, Британії та Канади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

"На жаль, замість будь-якого діалогу і співпраці наші західні партнери, як і раніше віддають перевагу лише ворожим діям - санкціям і тиску на суверенну державу" - йдеться у заяві.

" На цьому тлі відвертим знущанням, насмішкою над логікою і здоровим глуздом виглядає заява керівництва Євросоюзу: "Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи". Впевнені, що трудові колективи підприємств, які потрапили під санкції також як їхні родичі, сім'ї та інші білоруси правильно і гідно оцінять настільки щедру "підтримку" ЄС" - зазначили в МЗС Білорусі.

 У Мінську наголошують, що зроблять все можливе для захисту своїх громадян і суб'єктів господарювання.

"Санкції і рестрикції не матимуть бажаного їх замовниками ефекту. Відповідні заходи, які ЄС змушує нас прийняти, точно так само негативно можуть позначитися на сферах нашої взаємодії і, в кінцевому підсумку, на вигоді громадян і компаній країн Заходу, котрі робили недружні кроки щодо нашої держави" - йдеться у заяві МЗС Білорусі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка. Крім того міністри ухвалили політичне рішення про секторальні санкції проти Білорусі.

Про розширення санкцій щодо Білорусі оголосили також США, Кандада та Британія.

Теми: Білорусьсанкції


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