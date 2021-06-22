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МИД Беларуси отреагировал на санкции ЕС, обещает ответные меры

Вторник, 22 июня 2021, 14:35

МИД Беларуси осудил решение ЕС о четвертом пакете санкций против режима Александра Лукашенко, а также раскритиковал санкции США, Великобритании и Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"К сожалению, вместо любого диалога и сотрудничества наши западные партнеры по-прежнему отдают предпочтение только выражаемым действиям - санкциям и давлению на суверенное государство", - говорится в заявлении.

"На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народа Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы предприятий, попавших под санкции так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и достойно оценят столь щедрую "поддержку" ЕС", - отметили в МИД Беларуси.

В Минске отмечают, что сделают все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования.

"Санкции и рестрикции без желаемого их заказчиками эффекта. Соответствующие меры, которые ЕС заставляет нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на выгоде граждан и компаний стран Запада, которые делали недружественные шаги в отношении нашей государства", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. Кроме того министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси.

О расширении санкций в отношении Беларуси объявили также США, Канада и Великобритания.

Темы: Беларусьсанкции


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