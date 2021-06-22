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Головного суперника Лукашенка хочуть посадити на 15 років

Вівторок, 22 червня 2021, 14:47

Державний обвинувач попросив Верховний суд Білорусі засудити до 15 років позбавлення волі колишнього главу Белгазпромбанка Віктора Бабарика, який вважався найсильнішим потенційним суперником Олександра Лукашенка, але його не допустили до виборів президента.

Джерело: "Медуза"

Деталі: За версією слідства, Бабарико та його помічники "систематично отримували хабарі з 2004 року як організована злочинна група". Всього за цей час, як стверджує звинувачення, корпоративні клієнти виплатили їм більше 30 мільйонів білоруських рублів (більше 11 мільйонів доларів).

Помічникам Бабарика прокуратура попросила призначити терміни від 3 до 6,5 років колонії.

Передісторія: Бабарико був затриманий 18 червня 2020 року. Його звинуватили в корупції і ухиленні від сплати податків. Його син Едуард Бабарико, якого теж звинувачують в економічних злочинах, також знаходиться у в'язниці. При цьому ані батько, ані син своєї провини не визнали, а правозахисники присвоїли їм статус політв'язнів.

Бабарика називали найбільш реальним суперником Лукашенка на виборах 2020 року. В результаті його до виборів не допустили.

На думку Deutsche Welle, незважаючи на те, що у підсумку перемогу на виборах президента Білорусі в 2020 році над Лукашенком оскаржувала Світлана Тихановська, Бабарико досі залишається найпопулярнішим політиком в країні.

Теми: Білорусьв'язницяопозиціяЛукашенковибори


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