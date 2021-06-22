Главного соперника Лукашенко хотят посадить на 15 лет

Государственный обвинитель попросил Верховный суд Беларуси приговорить к 15 годам лишения свободы бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался самым сильным потенциальным соперником Александра Лукашенко, но его не пустили на выборы президента.

Источник: "Медуза"

Детали: По версии следствия, Бабарико и его помощники "систематически получали взятки с 2004 года как организованная группа". Всего за это время, как утверждает обвинение, корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов).

Помощникам Бабарико прокуратура попросила назначить сроки от 3 до 6,5 лет колонии.

Предыстория: Бабарико был задержан 18 июня 2020 года. Его обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Его сын Эдуард Бабарико, которого также обвиняют в экономических преступлениях, также находится в тюрьме. При этом ни отец, ни сын своей вины не признали, а правозащитники присвоили им статус политзаключенных.

Бабарико называли наиболее реальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. В итоге его к выборам не допустили.

По мнению Deutsche Welle, несмотря на то, что в итоге победу на выборах президента Беларуси в 2020 году над Лукашенко оспаривала Светлана Тихановская, Бабарико до сих пор остается самым популярным политиком в стране.