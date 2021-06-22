Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі розкрили нові дані щодо російської кібератаки на політиків

Вівторок, 22 червня 2021, 15:26

За даними польських спецслужб, список цілей атаки хакерської групи UNC1151 включав щонайменше 4350 електронних адрес, що належать громадянам Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Служби стверджують, що вони мають достовірну інформацію про те, що діяльність групи UNC1151 пов’язана з діяльністю російських спецслужб.

За даними Агентства внутрішньої безпеки та Служби військової контррозвідки, щонайменше 500 користувачів відповіли на інформацію, підготовлену авторами нападу, "що значно збільшило ймовірність ефективності атаки".

Кібератака торкнулася людей різного політичного походження, а також працівників засобів масової інформації та громадських організацій. У списку також є адреса, яку використовував міністр Міхал Дворчик.

"Служби, відповідальні за кібербезпеку, проаналізували декілька повідомлень, надісланих на адресу міністра, які могли б бути використані для потенційного фішингу - їх зміст та дизайн були спрямовані на фішингові дані, необхідні для входу в систему. У поштовій скриньці, яку використовував міністр Дворчик, також було кілька іноземних імен" - йдеться в заяві речника міністра-координатора спецслужб.

"Вся отримана до цього часу інформація вказує на те, що дії групи UNC1151, які торкнулися Польщі протягом останніх тижнів, є частиною кампанії Ghostwriter, метою якої є дестабілізація політичної ситуації в країнах Центральної Європи" - кажуть польські спецслужби.

Як повідомлялося, минулого тижня віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

Теми: ПольщахакериРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Нову мутацію “Дельти” виявили в 10 країнах

Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів

Усі новини...
Польща
На кордоні з Польщею знову відкриють 3 автомобільні пункти пропуску
У Польщі розпочали вакцинацію безпритульних
Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"
Останні новини
10:51
Міноборони Росії: Ситуація в Європі вибухонебезпечна
10:41
AstraZeneca заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "Дельта"
10:38
фотоСпіймали прикордонника, який хотів переправити українця в Росію за 10 тисяч євро
10:15
РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"
10:15
Як у Києві вакцинуватимуть проти COVID-19 цього тижня
10:11
Україна, Грузія і Молдова: "Асоційоване тріо" здійснить перший спільний візит до Брюсселя
09:42
У США популярні вживані авто почали коштувати більше за нові
09:25
Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва
09:14
фотоРятувальники допомогли спуститися з Говерли групі туристів, яку застав дощ
08:48
фотоЗірвані дахи і затоплені вулиці: Польщею прокотився потужний буревій
Усі новини...