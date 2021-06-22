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У Польщі розкрили нові дані щодо російської кібератаки на політиків

Вівторок, 22 червня 2021, 15:26
У Польщі розкрили нові дані щодо російської кібератаки на політиків

За даними польських спецслужб, список цілей атаки хакерської групи UNC1151 включав щонайменше 4350 електронних адрес, що належать громадянам Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Служби стверджують, що вони мають достовірну інформацію про те, що діяльність групи UNC1151 пов’язана з діяльністю російських спецслужб.

За даними Агентства внутрішньої безпеки та Служби військової контррозвідки, щонайменше 500 користувачів відповіли на інформацію, підготовлену авторами нападу, "що значно збільшило ймовірність ефективності атаки".

Кібератака торкнулася людей різного політичного походження, а також працівників засобів масової інформації та громадських організацій. У списку також є адреса, яку використовував міністр Міхал Дворчик.

"Служби, відповідальні за кібербезпеку, проаналізували декілька повідомлень, надісланих на адресу міністра, які могли б бути використані для потенційного фішингу - їх зміст та дизайн були спрямовані на фішингові дані, необхідні для входу в систему. У поштовій скриньці, яку використовував міністр Дворчик, також було кілька іноземних імен" - йдеться в заяві речника міністра-координатора спецслужб.

"Вся отримана до цього часу інформація вказує на те, що дії групи UNC1151, які торкнулися Польщі протягом останніх тижнів, є частиною кампанії Ghostwriter, метою якої є дестабілізація політичної ситуації в країнах Центральної Європи" - кажуть польські спецслужби.

Як повідомлялося, минулого тижня віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

Теми: ПольщахакериРосія
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