В Польше раскрыли новые данные по российской кибератаки на политиков

По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151 включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Службы утверждают, что у них есть достоверная информация о том, что деятельность группы UNC1151 связана с деятельностью российских спецслужб.

По данным Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, не менее 500 пользователей ответили на информацию, подготовленную авторами атаки, что "значительно увеличило вероятность эффективности атаки".

Кибератака коснулась людей разного политического происхождения, а также работников средств массовой информации и общественных организаций. В списке также есть адрес, который использовал министр Михал Дворчик.

"Службы, ответственные за кибербезопасность, проанализировали несколько сообщений, отправленных в адрес министра, которые могли бы быть использованы для потенциального фишинга - их содержание и дизайн были направлены на фишинговые данные, необходимые для входа в систему. В почтовом ящике, которую использовал министр Дворчик, также было несколько иностранных имен", - говорится в заявлении представителя министра-координатора спецслужб.

"Вся полученная до сих пор информация указывает на то, что действия группы UNC1151, которые коснулись Польши в течение последних недель, является частью кампании Ghostwriter, целью которой является дестабилизация политической ситуации в странах Центральной Европы", - говорят польские спецслужбы.

Как сообщалось, на прошлой неделе вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.