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В Польше раскрыли новые данные по российской кибератаки на политиков

Вторник, 22 июня 2021, 15:26

По данным польских спецслужб, список целей атаки хакерской группы UNC1151 включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Службы утверждают, что у них есть достоверная информация о том, что деятельность группы UNC1151 связана с деятельностью российских спецслужб.

По данным Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, не менее 500 пользователей ответили на информацию, подготовленную авторами атаки, что "значительно увеличило вероятность эффективности атаки".

Кибератака коснулась людей разного политического происхождения, а также работников средств массовой информации и общественных организаций. В списке также есть адрес, который использовал министр Михал Дворчик.

"Службы, ответственные за кибербезопасность, проанализировали несколько сообщений, отправленных в адрес министра, которые могли бы быть использованы для потенциального фишинга - их содержание и дизайн были направлены на фишинговые данные, необходимые для входа в систему. В почтовом ящике, которую использовал министр Дворчик, также было несколько иностранных имен", - говорится в заявлении представителя министра-координатора спецслужб.

"Вся полученная до сих пор информация указывает на то, что действия группы UNC1151, которые коснулись Польши в течение последних недель, является частью кампании Ghostwriter, целью которой является дестабилизация политической ситуации в странах Центральной Европы", - говорят польские спецслужбы.

Как сообщалось, на прошлой неделе вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что целый ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.

Темы: ПольшахакерыРосcия


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