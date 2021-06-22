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СБУ затримала терориста з російським паспортом, якого розшукував Інтерпол

Вівторок, 22 червня 2021, 15:43
СБУ затримала терориста з російським паспортом, якого розшукував Інтерпол

Служба безпеки затримала іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку за вчинення злочинів терористичного характеру

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Зловмисника вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму. 

Іноземець переховувався на території України з 2019 року. Зараз його арештували на 40 діб, він в ізоляторі.

У нього є російський паспорт.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманий розшукувався за злочини, скоєні в Узбекистані.

 

Українська правда

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Теми: СБУІнтерполтероризмРосія
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