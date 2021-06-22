СБУ затримала терориста з російським паспортом, якого розшукував Інтерпол

Служба безпеки затримала іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку за вчинення злочинів терористичного характеру

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Зловмисника вдалося затримати у Черкасах у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Іноземець переховувався на території України з 2019 року. Зараз його арештували на 40 діб, він в ізоляторі.

У нього є російський паспорт.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманий розшукувався за злочини, скоєні в Узбекистані.