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СБУ задержала террориста с российским паспортом, которого разыскивал Интерпол

Вторник, 22 июня 2021, 15:43
СБУ задержала террориста с российским паспортом, которого разыскивал Интерпол

Служба безопасности задержала иностранца, который находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Злоумышленника удалось задержать в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

Иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Сейчас его арестовали на 40 суток, он в изоляторе.

У злоумышленника есть российский паспорт.

По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанный разыскивался за преступления, совершенные в Узбекистане.

 

Украинская правда

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Темы: СБУИнтерполтерроризмРосcия
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