СБУ задержала террориста с российским паспортом, которого разыскивал Интерпол
Вторник, 22 июня 2021, 15:43
Служба безопасности задержала иностранца, который находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера
Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Злоумышленника удалось задержать в Черкассах в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.
Иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Сейчас его арестовали на 40 суток, он в изоляторе.
У злоумышленника есть российский паспорт.
По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанный разыскивался за преступления, совершенные в Узбекистане.
Украинская правда