Ексдепутата на Донеччині засудили за проведення псевдореферендуму

Колишнього депутата та мешканку Великоновосілківського району засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 і 2 роки за проведення псевдореферендуму.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: Великоновосілківський районний суд визнав чоловіка та жінку винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 ККУ).

Встановлено, що 11 травня 2014 року депутат Великоновосілківської райради організував на території декількох сіл району проведення незаконного референдуму з метою зміни меж території та держкордону України.

Депутат надав членам "виборчих комісій" бюлетені і забезпечив особистий контроль за ходом "голосування".

Засуджена жінка також брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму у якості члена дільничної виборчої комісії щодо визнання так званої "ДНР".

Чоловіка та жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 і 2 роки відповідно.