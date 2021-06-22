Экс-депутата в Донецкой области осудили за проведение псевдореферендума

Бывшего депутата и жительницу Великоновоселковского района приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года за проведение псевдореферендума.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: Великоновоселковский районный суд признал мужчину и женщину виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).

Установлено, что 11 мая 2014 года депутат Великоновоселковского райсовета организовал на территории нескольких сел района проведение незаконного референдума с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Депутат предоставил членам "избирательных комиссий" бюллетени и обеспечил личный контроль за ходом "голосования".

Осужденная женщина также принимала активное участие в организации и проведении псевдореферендума в качестве члена участковой избирательной комиссии о признании так называемой "ДНР".

Мужчину и женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года соответственно.