У бойовиків на Донбасі з'являється все більше російських послуг

Жителі так званої "ДНР" при подачі документів на російське громадянство зможуть оформити й російський страховий номер індивідуального особового рахунку.

Джерело: підконтрольний бойовикам онлайн-ресурс "Донецьке агентство новин" з посиланням на ватажка бойовиків Дениса Пушиліна

Пряма мова Пушиліна: "З метою надання сприяння нашим жителям, які мають російське громадянство, були розроблені механізми, що дозволяють спростити процедуру отримання СНІОР і реєстрації на єдиному порталі державних послуг. Тепер можливість подачі таких заяв є у кожного".

Довідка: СНІОР - унікальний номер індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі обов'язкового пенсійного страхування.

На індивідуальний рахунок заносяться всі дані про нараховані та сплачені роботодавцем страхові внески протягом усієї трудової діяльності громадянина, які згодом враховуються при призначенні або перерахунку пенсії.

Без такого номера не можна зареєструватися на російському порталі держпослуг.