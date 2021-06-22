Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У боевиков на Донбассе появляется все больше российских услуг

Вторник, 22 июня 2021, 16:33
У боевиков на Донбассе появляется все больше российских услуг

Жители так называемой "ДНР" при подаче документов на российское гражданство смогут получить и помощь в оформлении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Источник: подконтрольный боевикам онлайн-ресурс "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на главаря боевиков Дениса Пушилина

Прямая речь Пушилина: "С целью оказания содействия нашим жителям, имеющим российское гражданство, были разработаны механизмы, позволяющие упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на едином портале государственных услуг. Теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого".

Справка: СНИЛС – уникальный номер индивидуального счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Без такого номера нельзя зарегистрироваться на российском портале госуслуг.

Темы: РосcияДонбассоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
РФ пригрозила "рисками" в случае действия "зерновой сделки" без ее участия
Украина выиграла у РФ в Евросуде в деле по иску Москвы
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: