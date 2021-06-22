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У боевиков на Донбассе появляется все больше российских услуг

Вторник, 22 июня 2021, 16:33

Жители так называемой "ДНР" при подаче документов на российское гражданство смогут получить и помощь в оформлении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Источник: подконтрольный боевикам онлайн-ресурс "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на главаря боевиков Дениса Пушилина

Прямая речь Пушилина: "С целью оказания содействия нашим жителям, имеющим российское гражданство, были разработаны механизмы, позволяющие упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на едином портале государственных услуг. Теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого".

Справка: СНИЛС – уникальный номер индивидуального счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Без такого номера нельзя зарегистрироваться на российском портале госуслуг.

Темы: РосcияДонбассоккупация


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