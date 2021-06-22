Військовим передали модернізований винищувач МіГ-29

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ черговий винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Вказано, що літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ.

Роботи виконано в рамках державного оборонного замовлення. Фахівці заводу модернізували системи і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

Літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Це стало можливим завдяки інтегрованому в бортове радіоелектронне обладнання приймачу системи супутникової навігації. Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС, що дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової, більш сучасної елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО.

Довідково: ДП "ЛДАРЗ" – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил Збройних сил України. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для завдання ударів.