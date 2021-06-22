Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Військовим передали модернізований винищувач МіГ-29

Вівторок, 22 червня 2021, 16:34

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним силам ЗСУ черговий винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Вказано, що літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ. 

Роботи виконано в рамках державного оборонного замовлення. Фахівці заводу модернізували системи і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.  

Літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Це стало можливим завдяки інтегрованому в бортове радіоелектронне обладнання приймачу системи супутникової навігації. Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС, що дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової, більш сучасної елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО. 

Довідково: ДП "ЛДАРЗ" – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил Збройних сил України. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для завдання ударів.

 

Українська правда
Теми: арміяУкроборонпромавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Усі новини...
армія
В Росії заявили про "збільшення військової присутності" біля її кордонів
Укроборонпром: реформа або смерть
У Києві презентували надшвидкий бойовий дрон, невидимий для радарів
Останні новини
12:31
Партія Порошенка вимагає припинити пасажирське сполучення з Росією
12:16
Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової
12:11
Ексзаступник голови правління "Укрнафти" став радником Вітренка
12:06
"Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО
12:04
В Києві за добу - 241 новий хворий на коронавірус, 5 смертей
11:58
В Росії антирекорд COVID-смертності: максимум за добу з лютого
11:39
ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією
11:35
Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців до кінця літа
11:35
інфографікаДовіра до Ситника й Авакова зросла за рік – соціологія
11:29
Українців продовжить підсмажувати спека, похолодання на вихідних очікує не всіх
Усі новини...