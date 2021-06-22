Военным передали модернизированный истребитель МиГ-29

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.

Источник: Укроборонпром

Детали: Указано, что самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.

Работы выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Специалисты завода модернизировали системы и оборудование и продолжили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированные двигатели.

Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемнику системы спутниковой навигации. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Наконец расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО.

Справка: ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.