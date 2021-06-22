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Дві людини опинилися під землею під час робіт у Тернополі: один із робітників не вижив

Вівторок, 22 червня 2021, 17:00

У Тернополі під час земельних робіт стався обвал ґрунту і під завалами опинилися дві людини, один із постраждалих загинув.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: 22 червня на вулиці Протасевича  в Тернополі під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м, відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, але людина загинула.

Другого потерпілого визволили з-під завалу та передали до рук медиків.

На місці події працювали 13 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці техніки. 

 

Українська правда
Теми: ТернопільДСНС


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