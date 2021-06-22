Два человека оказались под землей во время работ в Тернополе: один из рабочих не выжил

В Тернополе во время земельных работ произошел обвал грунта и под завалами оказались два человека, один из пострадавших погиб.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: 22 июня на улице Протасевича в Тернополе во время земельных работ, в траншее глубиной около 3 м, произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников.

Потерпевшего, который не подавал признаков жизни, освободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, но он погиб.

Второго пострадавшего освободили из-под завала и передали в руки медиков.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы техники.