Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірусне покращення: Угорщина відкриває пункт пропуску на кордоні з Україною

Вівторок, 22 червня 2021, 17:07

На кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску "Дзвінкове".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове – Лонья".

Деталі: Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).

Прикордонники просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.

Українська правда
Теми: Угорщинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

В Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Усі новини...
Угорщина
Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин
Глава МЗС Угорщини поскаржився у ПАРЄ на український "Миротворець"
Україна та Угорщина після понад року перерви відновили спільні патрулювання кордону
Останні новини
13:21
Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки
13:19
У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на "пустушці". Пораду дала педіатр
13:16
Уряд пропонує карати штрафами за проникнення на військові об'єкти
13:11
"Криворіжсталь" може побудувати електростанцію
13:09
Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа обрали заставу в мільйон
12:53
Мінцифра з партнерами готує запуск системи моніторингу якості мобільного зв'язку
12:53
Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні
12:50
інфографікаУкраїнці ставляться до Сталіна втричі гірше за росіян
12:48
фото У "Київпастранс" прийшли з обшуками
12:31
Партія Порошенка вимагає припинити пасажирське сполучення з Росією
Усі новини...