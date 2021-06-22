Коронавірусне покращення: Угорщина відкриває пункт пропуску на кордоні з Україною

На кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску "Дзвінкове".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове – Лонья".

Деталі: Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).

Прикордонники просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.