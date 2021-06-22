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Коронавирусное улучшение: Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

Вторник, 22 июня 2021, 17:07
Коронавирусное улучшение: Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

На границе с Венгрией возобновляет работу пункт пропуска "Звонковое".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "По сообщению Главного управления полиции Венгрии, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, возобновляется работа пункта пропуска "Звонково - Лонья".

Детали: Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Звонково - Лонья" на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).

Пограничники просят учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.

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Темы: Венгриякоронавирус
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