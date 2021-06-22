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Канада оголосила про пом'якшення обмежень на поїздки для вакцинованих громадян

Вівторок, 22 червня 2021, 21:22

Уряд Канади оголосив про перший етап до пом'якшення прикордонних заходів для мандрівників, які в'їжджають до країни із 5 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Починаючи з 5 липня, повністю вакциновані мандрівники, яким дозволено в’їхати в Канаду, не будуть підпадати під федеральну вимогу про карантин або проходження тесту на COVID-19 на восьмий день", - йдеться у заяві.

Оновлено: початково у новині повідомлялося, що кордони відкриваються для вакцинованих мандрівників з усіх країн. Але в посольстві України в Канаді уточнили, що йдеться лише про скасування двотижневої самоізоляції для канадських громадян та тих, хто має дозвіл на постійне проживання.

Крім того, повністю вакцинованим мандрівникам, які прибувають повітряним транспортом, не потрібно буде зупинятися у визначених урядом готелях.

Канада пускатиме мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту в країну.

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською, французькою або з завіреним перекладом.

У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу, вони повинні мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Теми: Канадавакцинаціякоронавірустуризм


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