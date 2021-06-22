Канада объявила о смягчении ограничений на поездки для вакцинированных граждан

Правительство Канады объявило о первом этапе смягчения приграничных мер для путешественников, въезжающих в страну с 5 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Начиная с 5 июля, полностью вакцинированные путешественники, которым разрешено въехать в Канаду, не будут подпадать под федеральное требование о карантине или прохождении теста на COVID-19 на восьмой день", - говорится в заявлении.

Исправлено: изначально в новости сообщалось, что границы открываются для вакцинированных путешественников из всех стран. Но в посольстве Украины в Канаде уточнили, что речь идет лишь об отмене двухнедельной самоизоляции для канадских граждан и тех, кто имеет разрешение на постоянное проживание.

Кроме того, полностью вакцинированным путешественникам, которые прибывают воздушным транспортом, не нужно будет останавливаться в определенных правительством гостиницах.

Канада будет пускать путешественников, сделавших прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Janssen (Johnson & Johnson), при этом вторая доза должна быть введена за две недели до прилета в страну.

Документы, подтверждающие вакцинацию, должны быть оформлены на английском, французском или заверены переводом.

У туристов также не должно быть симптомов коронавируса, они должны иметь бумажную или цифровую копию документов о вакцинации и предоставить данные в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.