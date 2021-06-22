Обвал грунту стався на морському березі Одещини: під землею можуть бути люди

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал грунту на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.

Джерело: сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, одеське видання "Думская"

Деталі: За інформацією ДСНС, інформація про подію надійшла о 14:30 вівторка. На місці зсуву знайдено речі відпочиваючих.

Рятувальники, які прибули на місце зсуву, встановили, що стався обвал грунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

Ведуться пошукові роботи. До них залучені рятувальники, військовослужбовці і місцеві жителі - всього близько 40 осіб. Розчищати землю допомагають 7 одиниць техніки.

За інформацією "Думскої", нещасний випадок стався біля бази відпочинку "Перлина".