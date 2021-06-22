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Оползень сошел на морской берег в Одесской области: под завалом могут быть люди

Вторник, 22 июня 2021, 17:47

В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди.

Источник: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, одесское издание "Думская"

Детали: По информации ГСЧС, информация о происшествии поступила в 14:30 вторника. На месте происшествия найдены вещи отдыхающих.

Спасатели, которые прибыли на место оползня, установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

 

Ведутся поисковые работы. К ним привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители – всего около 40 человек – а также 7 единиц техники.

По информации "Думской", несчастный случай произошел возле базы отдыха "Жемчужина".

 

Украинская правда
Темы: Одесская областьЧерное моречрезвычайное происшествиежертвы


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