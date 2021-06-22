Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві засудили до 10 років в'язниці серійного ґвалтівника

Вівторок, 22 червня 2021, 18:12

Голосіївський суд Києва дав 10 років позбавлення волі 45-річному киянину, який зґвалтував двох жінок та намагався зґвалтувати ще трьох.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Деталі: Під час розслідування встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений, прогулюючись ввечері відлюдними місцями, підшукував молодих жінок, які були зовнішньо схожі між собою. Помітивши жертву, чоловік підходив до неї не ззаду, накидав на шию ремінь і тягнув до лісосмуги.

У такий спосіб чоловік зґвалтував двох жінок, іще трьом вдалося вирватися з його рук.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому максимальне покарання за такі злочини.

Українська правда
Теми: криміналКиївв'язницясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни стріляли у британський есмінець у Чорному морі з води і з неба

Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

В Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Усі новини...
кримінал
Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце
Через випадки стрілянин у США за вихідні вбили 7 людей і понад 40 поранили
Головні новини суботи і ночі: вибухи в Сербії, повінь у Ялті
Останні новини
14:42
Рятувальники знайшли тіло дитини, що зникла на Київському морі
14:36
Через зливи у Ялті серйозно пошкоджені понад 100 вулиць – окупанти
14:30
Нардепи хочуть офіційно розірвати дипломатичні відносини України з Білоруссю
14:05
Росіяни стріляли у британський есмінець у Чорному морі з води і з неба
14:04
Завезли з Росії: у Словаччині виявили перший випадок штаму "Дельта"
13:48
Уряд змінює законопроєкт про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка
13:45
Тиждень до запуску ринку землі: Кабмін вніс зміни до порядку ведення держреєстру
13:37
В Україні розпочався 4 етап COVID-вакцинації
13:21
Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки
13:19
У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на "пустушці". Пораду дала педіатр
Усі новини...