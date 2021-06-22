У Києві засудили до 10 років в'язниці серійного ґвалтівника

Голосіївський суд Києва дав 10 років позбавлення волі 45-річному киянину, який зґвалтував двох жінок та намагався зґвалтувати ще трьох.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Деталі: Під час розслідування встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений, прогулюючись ввечері відлюдними місцями, підшукував молодих жінок, які були зовнішньо схожі між собою. Помітивши жертву, чоловік підходив до неї не ззаду, накидав на шию ремінь і тягнув до лісосмуги.

У такий спосіб чоловік зґвалтував двох жінок, іще трьом вдалося вирватися з його рук.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому максимальне покарання за такі злочини.