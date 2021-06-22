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В Киеве приговорили к 10 годам тюрьмы серийного насильника

Вторник, 22 июня 2021, 18:12

Голосеевский суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 45-летнего киевлянина, который изнасиловал двух женщин и пытался изнасиловать еще трех.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: В ходе расследования установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы.

Прокурор доказал в суде, что обвиняемый, прогуливаясь вечерами по безлюдным местам, подыскивал молодых женщин, которые были внешне схожи между собой. Заметив жертву, мужчина подходил к ней не сзади, набрасывал на шею ремень и тянул в лесополосу.

Таким образом мужчина изнасиловал двух женщин, еще троим удалось вырваться из его рук.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему максимальное наказание за такие преступления.

Украинская правда
Темы: криминалКиевтюрьмасуд


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