Президентка Грузії прилетіла в Україну

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook

Деталі: Грузинську лідерку зустріли біля літака.

23 червня у неї запланована зустріч із з президентом України Володимиром Зеленським. Очільники держав поговорять віч-на-віч. Також буде розширена зустріч сторін.

Окрім того, Саломе Зурабішвілі зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.