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Президентка Грузії прилетіла в Україну

Вівторок, 22 червня 2021, 22:31
Фото: Facebook Василя Боднара

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну. 

Джерело: заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook

Деталі: Грузинську лідерку зустріли біля літака.

 

23 червня у неї запланована зустріч із з президентом України Володимиром Зеленським. Очільники держав поговорять віч-на-віч. Також буде розширена зустріч сторін. 

Окрім того, Саломе Зурабішвілі зустрінеться з  прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.

Теми: Грузія


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