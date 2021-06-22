Президентка Грузії прилетіла в Україну
Вівторок, 22 червня 2021, 22:31
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну.
Джерело: заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook
Деталі: Грузинську лідерку зустріли біля літака.
23 червня у неї запланована зустріч із з президентом України Володимиром Зеленським. Очільники держав поговорять віч-на-віч. Також буде розширена зустріч сторін.
Окрім того, Саломе Зурабішвілі зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.