Президент Грузии прилетела в Украину
Вторник, 22 июня 2021, 22:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину.
Источник: заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook
Детали: Грузинского лидера встретили у самолета.
23 июня у нее запланирована встреча с с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководители государств обсудят лицом к лицу. Также будет расширенная встреча сторон.
Кроме того, Саломе Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.