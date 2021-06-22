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Президент Грузии прилетела в Украину

Вторник, 22 июня 2021, 22:31
Президент Грузии прилетела в Украину
Фото: Facebook Василия Боднара

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину.

Источник: заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook

Детали: Грузинского лидера встретили у самолета. 

 

23 июня у нее запланирована встреча с с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководители государств обсудят лицом к лицу. Также будет расширенная встреча сторон.

Кроме того, Саломе Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузия
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