ЗМІ: США заблокували три десятки іранських сайтів

Міністерство юстиції США у вівторок заблокувало близько трьох десятків веб-сайтів, низка яких пов'язана з іранською дезінформаційною діяльністю.

Джерело: джерела Reuters в уряді США

Деталі: Як повідомляється, раніше у вівторок на низці пов'язаних з Іраном веб-сайтів з'явилися повідомлення про те, що вони були захоплені урядом США в рамках дій правоохоронних органів. Іранські інформаційні агентства заявили, що уряд США захопив кілька веб-сайтів іранських ЗМІ і сайтів, що належать групам, пов'язаним з Іраном, таким як рух хуситів в Ємені.

Зокрема, на веб-сайті арабомовного телеканалу Masirah TV, яким володіють хусити, було повідомлення, що "домен almasirah.net був заарештований урядом Сполучених Штатів відповідно до ордеру на арешт... в рамках правоохоронних дій Бюро промисловості та безпеки, Управління експортного контролю та Федерального бюро розслідувань". Іранське арабомовне телебачення Alalam TV повідомило в своєму Telegram-каналі: "Влада США закрила веб-сайт Al-Alam TV". Повідомлення також з'явилися на веб-сайтах іранського англомовного Press TV і Lualua TV, арабомовного незалежного бахрейнського каналу, що мовить з Великобританії.

Пізніше деякі сайти стали відображатися в звичайному режимі.

Представник Міністерства юстиції США не дав ніяких коментарів. Два джерела в уряді США повідомили, що Міністерство юстиції готує оголошення.

Повідомлення з'явилися через кілька днів після того, як критик Заходу Ібрагім Раїсі був обраний новим президентом Ірану, а також після того, як посланці Ірану і шести світових держав, включаючи США, перервали переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року і повернулися в столиці для консультацій.

Як зазначається, у жовтні минулого року прокуратура США захопила мережу доменів, які, як повідомлялося, використовувалися в кампанії Корпусу вартових ісламської революції з розповсюдження політичної дезінформації по всьому світу. Міністерство юстиції США заявило тоді, що воно взяло під свій контроль 92 домени, які КВІР використовує як незалежні ЗМІ, націлені на аудиторію в США, Європі, на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії.