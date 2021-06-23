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СМИ: США заблокировали три десятка иранских сайтов

Среда, 23 июня 2021, 01:05

Министерство юстиции США во вторник заблокировало около трех десятков веб-сайтов, ряд которых связан  с иранской дезинформационной деятельностью.

Источник: источники Reuters в правительстве США

Детали: Как сообщается, ранее во вторник на ряде связанных с Ираном веб-сайтов появились сообщения о том, что они были захвачены правительством США в рамках действий правоохранительных органов. Иранские информационные агентства заявили, что правительство США захватило несколько веб-сайтов иранских СМИ и сайтов, принадлежащих группам, связанным с Ираном, таким как движение хуситов в Йемене.

В частности, на сайте арабоязычного телеканала Masirah TV, которым владеют хуситы, было сообщение, что "домен almasirah.net был арестован правительством Соединенных Штатов в соответствии с ордером на арест... в рамках правоохранительных действий Бюро промышленности и безопасности, Управления экспортного контроля и Федерального бюро расследований". Иранское арабоязычное телевидение Alalam TV сообщило в своем Telegram-канале: "Власти США закрыли сайт Al-Alam TV". Сообщения также появились на сайтах иранского англоязычного Press TV и Lualua TV, арабоязычного независимого бахрейнского канала,который  вещает из Великобритании.

Позже некоторые сайты стали отображаться в обычном режиме.

Представитель Министерства юстиции США не дал никаких комментариев. Два источника в правительстве США сообщили, что Министерство юстиции готовит объявления.

Сообщение появились через несколько дней после того, как критик Запада Ибрагим Раиси был избран новым президентом Ирана, а также после того, как посланцы Ирана и шести мировых держав, включая США, прервали переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и вернулися в столицы для консультаций.

Как отмечается, в октябре прошлого года прокуратура США захватила сеть доменов, которые, как сообщалось, использовались в кампании Корпуса стражей исламской революции по распространению политической дезинформации по всему миру. Министерство юстиции США заявило тогда, что оно взяло под свой контроль 92 домена, которые КСИР использует как независимые СМИ, нацеленные на аудиторию в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Темы: США


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