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За два дні в зіткненнях в єменському Марібі загинули 90 людей — AFP

Середа, 23 червня 2021, 02:01

У Ємені в результаті бойових дій між лоялістами і повстанцями-хуситами, які хочуть захопити стратегічне місто Маріб, за два дні загинули 90 бойовиків.

Джерело: AFP з посиланням на проурядові військові джерела

Деталі: Офіційні особи повідомили AFP, що проурядові сили відбили атаки хуситів на північ від міста в результаті зіткнень, в результаті яких з понеділка загинули 63 повстанці і 27 лоялістів.

Повідомляється, що Маріб є останнім оплотом уряду на півночі Ємену. Цей регіон багатий на газ.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Конфлікт, що розглядається в регіоні як війна між Саудівською Аравією та Іраном, викликав, на думку ООН, найбільшу гуманітарну криза в світі. В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

ООН за підтримки Штатів наполягає на припиненні вогню і припинення наступу хуситів в Марібі, де проживає близько мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Теми: війна


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