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За два дня в столкновениях в йеменском Марибе погибли 90 человек — AFP

Среда, 23 июня 2021, 02:01
За два дня в столкновениях в йеменском Марибе погибли 90 человек — AFP

В Йемене в результате боевых действий между лоялистами и повстанцами-хуситами, которые хотят захватить стратегический город Мариб, за два дня погибли 90 боевиков.

Источник: AFP со ссылкой на проправительственные военные источники

Детали: Официальные лица сообщили AFP, что проправительственные силы отбили атаки хуситов к северу от города в результате столкновений, в результате которых с понедельника погибли 63 повстанца и 27 лоялистов.

Сообщается, что Мариб является последним оплотом правительства на севере Йемена. Этот регион богат на газ.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Зато Иран поддержал хуситов.

Конфликт, который рассматривается в регионе как война между Саудовской Аравией и Ираном, вызвал, по мнению ООН, наибольший гуманитарный кризис в мире. В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

ООН при поддержке Штатов настаивает на прекращении огня и прекращение наступления хуситов в Марибе, где проживает около миллиона внутренне перемещенных лиц.

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Темы: война
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