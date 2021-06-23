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У Японії перезавантажать 44-річний ядерний реактор

Середа, 23 червня 2021, 04:04

Компанія Kansai Electric Power, яка обслуговує Осаку і її промислові райони, - перезавантажить реактор №3 на своїй станції "Міхама" в Японії в середу, 23 червня. Цей 44-річний реактор є найстарішим, що перезапускають після катастрофи 2011 року.

Джерело: Reuters з посиланням на члена консультативної ради парламентського комітету з ядерної безпеки Тацудзіро Судзукі

Деталі: Реактору був потрібний спеціальний дозвіл на продовження терміну служби понад стандартного  40-річного терміну. Більшість реакторів в Японії залишаються закритими після того, як аварія виявила недоліки в регулюванні і нагляді.

Судзукі сказав Reuters, що у нього є побоювання з приводу того, як було отримано дозвіл на перезапуск, і що схоже на те, що "промисловість і уряд не винесли уроків з Фукусіми".

Міхама - один з 16 реакторів, які отримали попередній або остаточний дозвіл на перезапуск, в порівнянні з 54 реакторами, які колись постачали близько третини електроенергії Японії до Фукусіми.

Теми: Японія


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