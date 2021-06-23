Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Японії перезавантажать 44-річний ядерний реактор

Середа, 23 червня 2021, 04:04
У Японії перезавантажать 44-річний ядерний реактор

Компанія Kansai Electric Power, яка обслуговує Осаку і її промислові райони, - перезавантажить реактор №3 на своїй станції "Міхама" в Японії в середу, 23 червня. Цей 44-річний реактор є найстарішим, що перезапускають після катастрофи 2011 року.

Джерело: Reuters з посиланням на члена консультативної ради парламентського комітету з ядерної безпеки Тацудзіро Судзукі

Деталі: Реактору був потрібний спеціальний дозвіл на продовження терміну служби понад стандартного  40-річного терміну. Більшість реакторів в Японії залишаються закритими після того, як аварія виявила недоліки в регулюванні і нагляді.

Судзукі сказав Reuters, що у нього є побоювання з приводу того, як було отримано дозвіл на перезапуск, і що схоже на те, що "промисловість і уряд не винесли уроків з Фукусіми".

Міхама - один з 16 реакторів, які отримали попередній або остаточний дозвіл на перезапуск, в порівнянні з 54 реакторами, які колись постачали близько третини електроенергії Японії до Фукусіми.

"Українська правда" у Threads

Теми: Японія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: