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В Японии перезагрузят 44-летний ядерный реактор

Среда, 23 июня 2021, 04:04

Компания Kansai Electric Power, которая обслуживает Осаку и ее промышленные районы, - перезагрузит реактор №3 на своей станции "Михама" в Японии в среду, 23 июня. Этот 44-летний реактор является старейшим, который перезапускают после катастрофы 2011 года.

Источник: Reuters со ссылкой на члена консультативного совета парламентского комитета по ядерной безопасности Тацудзиро Судзуки

Детали: Реактору требовалось специальное разрешение на продление срока службы более стандартного 40-летнего срока. Большинство реакторов в Японии остаются закрытыми после того, как авария выявила недостатки в регулировании и надзоре.

Судзуки сказал Reuters, что у него есть опасения по поводу того, как было получено разрешение на перезапуск, и похоже на то, что "промышленность и правительство не вынесли уроков из Фукусимы".

Михама - один из 16 реакторов, которые получили предварительное или окончательное разрешение на перезапуск, по сравнению с 54 реакторами, которые когда-то поставляли около трети электроэнергии Японии до Фукусимы.

Темы: Япония


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