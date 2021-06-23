Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таїланд дозволив вакцинованим туристам в’їжджати на Пхукет без самоізоляції

Середа, 23 червня 2021, 07:32

З 1 липня вакциновані туристи зможуть в’їжджати на курорт Пхукет без проходження двотижневого карантину.

Джерело: CNA

Деталі: Тайський уряд оголосив так звану схему "пісочниці Пхукету", яка дозволила б вакцинованим туристам в'їжджати в регіон без проходження звичайного двотижневого карантину. Схема пісочниці має початися 1 липня.

Умовою для роботи схеми є підтримка низького рівня зараження: на Пхукеті кількість щотижневих випадків COVID-19 не може перевищувати 90.

Якщо схема пісочниці мине без проблем, влада планує відтворити її в Крабі і Самуї.

Нагадаємо: За час пандемії у Таїланді виявили 225 365 випадків COVID-19. 1 693 людини померли.

Теми: Таїландкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція

Подорожувальники з країн, де вирує “Дельта”, будуть здавати тести на кордоні – МОЗ

Усі новини...
Таїланд
Таїланд передав Україні прах посла: тиждень тривала церемонія в храмі
У Таїланді розповіли, від чого помер колишній український посол
У Таїланді помилували 9 українців
Останні новини
04:45
В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
03:43
У Бразилії зафіксували рекордну кількість нових COVID-заражень
03:06
ЗМІ: Понад 40 осіб загинули в авіаударі на ринок в Ефіопії
02:30
Європейське агентство: На “Дельту” до вересня припадатиме 90% заражень в ЄС
01:42
ЗМІ: Іран заявляє про зняття Штатами нафтових санкцій, у Вашингтоні заперечують
00:47
ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V
00:28
Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу
00:02
Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію
23:50
Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
23:26
Кількість хворих на штам "Дельта" німців за тиждень подвоїлась
Усі новини...