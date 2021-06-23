Таїланд дозволив вакцинованим туристам в’їжджати на Пхукет без самоізоляції

З 1 липня вакциновані туристи зможуть в’їжджати на курорт Пхукет без проходження двотижневого карантину.

Джерело: CNA

Деталі: Тайський уряд оголосив так звану схему "пісочниці Пхукету", яка дозволила б вакцинованим туристам в'їжджати в регіон без проходження звичайного двотижневого карантину. Схема пісочниці має початися 1 липня.

Умовою для роботи схеми є підтримка низького рівня зараження: на Пхукеті кількість щотижневих випадків COVID-19 не може перевищувати 90.

Якщо схема пісочниці мине без проблем, влада планує відтворити її в Крабі і Самуї.

Нагадаємо: За час пандемії у Таїланді виявили 225 365 випадків COVID-19. 1 693 людини померли.