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Байден висунув експертку з питань Росії на посаду помічниці міністра оборони

Середа, 23 червня 2021, 07:49
Байден висунув експертку з питань Росії на посаду помічниці міністра оборони

Президент США Джо Байден вирішив призначити Селесту Волландер помічницею міністра оборони з питань міжнародної безпеки.

Джерело: Білий дім, Axios

Деталі: Як повідомляється, це важлива посада і одна з останніх, що залишилися у зовнішній політиці. Людина на цій посаді забезпечує доведення політичних імперативів Пентагону до іноземних урядів. Крім того, помічник допомагає схвалювати продаж зброї і керувати відносинами з іноземними військовими.

Волландер - президентка і генеральна директорка Фонду США-Росія. Вона обіймала посади спеціального помічника президента і старшого директора по Росії / Центральній Азії в Раді національної безпеки, заступника помічника міністра оборони по Росії / Україні / Євразії. Мішель Флурнуа, колишня чиновниця Пентагону при Обамі, сказала Axios, що Волландер має глибокий політичний досвід в ключових регіонах, досвід роботи в Пентагоні і послужний список обдарованого менеджера і лідера.

Призначення Волландер потребуватиме затвердження Сенатом.             

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайденРосія
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