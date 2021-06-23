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Байден выдвинул экспертку по России на должность помощницы министра обороны

Среда, 23 июня 2021, 07:49

Президент США Джо Байден решил назначить Селесту Волландер помощницей министра обороны по вопросам международной безопасности.

Источник: Белый дом, Axios

Детали: Как сообщается, это важная должность и одна из последних оставшихся во внешней политике. Человек на этой должности обеспечивает доведение политических императивов Пентагона к сведению иностранных правительств. Кроме того, помощник помогает одобрять продажу оружия и управлять отношениями с иностранными военными.

Волландер - президент и генеральная директор Фонда США-Россия. Она занимала должности специального помощника президента и старшего директора по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности, заместителя помощника министра обороны по России / Украине / Евразии. Мишель Флурнуа, бывшая чиновница Пентагона при Обаме, сказала Axios, что Волландер имеет глубокий политический опыт в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список одаренного менеджера и лидера.

Назначение Волландер потребует утверждения Сенатом.

Темы: СШАБайденРосcия


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