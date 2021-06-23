Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

За добу 22 червня в Україні зафіксували 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і 70 летальних випадків, госпіталізували 419 осіб, одужали 2 292 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 33 дітей і 25 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у цей вівторок зареєстрували в м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 26 280 осіб, методом ІФА – 8 135 осіб, експрес-тестами – 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 230 977 осіб, з них одужали 2 155 261 особа, а померли 52 123 особи.