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Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Середа, 23 червня 2021, 08:16

За добу 22 червня в Україні зафіксували 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і 70 летальних випадків, госпіталізували 419 осіб, одужали 2 292 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 33 дітей і 25 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у цей вівторок зареєстрували в м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 26 280 осіб, методом ІФА – 8 135 осіб, експрес-тестами – 13 782 особи.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 230 977 осіб, з них одужали 2 155 261 особа, а померли 52 123 особи.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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