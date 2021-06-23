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После праздников в Украине зафиксировали 835 больных COVID и 70 смертей за сутки

Среда, 23 июня 2021, 08:16

За сутки 22 июня в Украине зафиксировали 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 70 летальных случаев, госпитализировали 419 человек, выздоровели 2 292 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Среди новых больных 33 детей и 25 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в этот вторник зарегистрировали в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 280 человек, методом ИФА – 8 135 человек, экспресс-тестами – 13 782 человека.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 230 977 человек, из них выздоровели 2 155 261 человек, а умерли 52 123 человека.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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