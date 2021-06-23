Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 53 тисячі щеплень проти коронавірусу зробили в Україні 22 червня

Середа, 23 червня 2021, 08:40
Понад 53 тисячі щеплень проти коронавірусу зробили в Україні 22 червня
УП

53 786 людей щепили проти COVID-19 в Україні 22 червня: 22 526 людей отримали першу дозу вакцини, 31 260 людей – другу дозу.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вівторок працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них першу дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, повністю імунізовані – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 2 149 244 щеплень.

 

Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медициназдоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: