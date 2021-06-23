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Понад 53 тисячі щеплень проти коронавірусу зробили в Україні 22 червня

Середа, 23 червня 2021, 08:40
УП

53 786 людей щепили проти COVID-19 в Україні 22 червня: 22 526 людей отримали першу дозу вакцини, 31 260 людей – другу дозу.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вівторок працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них першу дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, повністю імунізовані – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 2 149 244 щеплень.

 

Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медициназдоров'я


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