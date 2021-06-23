Более 53 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 22 июня

53 786 человек привили против COVID-19 в Украине 22 июня: 22 526 человек получили первую дозу вакцины, 31 260 человек – вторую дозу.

Источник: МОЗ

Детали: В этот вторник работали 412 мобильных бригад и 1064 прививочных пункта.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них первую дозу вакцины получили 1 755 137 человек, полностью иммунизированы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 2 149 244 прививок.

По состоянию на 22 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.