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Рятувальники допомогли спуститися з Говерли групі туристів, яку застав дощ

Середа, 23 червня 2021, 09:14
Рятувальники допомогли спуститися з Говерли групі туристів, яку застав дощ
Ілюстративне фото

22 червня рятувальники допомогли спуститися частині групи туристів із Сумської області, яких застав на горі сильний дощ, ще частина групи спустилася самостійно. 

Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Деталі: У вівторок о 18:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що туристи з Сумської області у складі групи з 46 осіб сходять із г. Говерла по "синьому маршруту" і через ускладнення погодних умов (значний дощ, гроза) не можуть самостійно зійти до підніжжя гори.

О 18:25 для проведення рятувальних робіт було направлено рятувальників ПРВ Ворохта пост Заросляк. 

О 19:30 рятувальники прибули до групи туристів, після чого було встановлено, що частина групи спускається з гори самостійно, а інтенсивність опадів спадає. 

 

Рятувальники надали допомогу по безпечному сходженню 26 особам, з них: 22 дітей та 4 дорослих, у тому числі одна породілля. 

 

О 20:55 рятувальні роботи були завершені, травмованих немає.

"Українська правда" у Threads

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