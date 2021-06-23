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Рятувальники допомогли спуститися з Говерли групі туристів, яку застав дощ

Середа, 23 червня 2021, 09:14
Ілюстративне фото

22 червня рятувальники допомогли спуститися частині групи туристів із Сумської області, яких застав на горі сильний дощ, ще частина групи спустилася самостійно. 

Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Деталі: У вівторок о 18:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що туристи з Сумської області у складі групи з 46 осіб сходять із г. Говерла по "синьому маршруту" і через ускладнення погодних умов (значний дощ, гроза) не можуть самостійно зійти до підніжжя гори.

О 18:25 для проведення рятувальних робіт було направлено рятувальників ПРВ Ворохта пост Заросляк. 

О 19:30 рятувальники прибули до групи туристів, після чого було встановлено, що частина групи спускається з гори самостійно, а інтенсивність опадів спадає. 

 

Рятувальники надали допомогу по безпечному сходженню 26 особам, з них: 22 дітей та 4 дорослих, у тому числі одна породілля. 

 

О 20:55 рятувальні роботи були завершені, травмованих немає.



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