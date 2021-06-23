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Спасатели помогли спуститься с Говерлы группе туристов, которую застал дождь

Среда, 23 июня 2021, 09:14
Иллюстративное фото

22 июня спасатели помогли спуститься части группы туристов из Сумской области, которых застал на горе сильный дождь, еще часть группы спустилась самостоятельно.

Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Детали: Во вторник в 18:15 в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек сходят с г. Говерла по "синему маршруту" и из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, а интенсивность осадков падает.

 

Спасатели оказали помощь по безопасному спуску 26 людям, из них: 22 детей и 4 взрослых, в том числе одна роженица.

 

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.



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