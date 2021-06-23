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Спасатели помогли спуститься с Говерлы группе туристов, которую застал дождь

Среда, 23 июня 2021, 09:14
Спасатели помогли спуститься с Говерлы группе туристов, которую застал дождь
Иллюстративное фото

22 июня спасатели помогли спуститься части группы туристов из Сумской области, которых застал на горе сильный дождь, еще часть группы спустилась самостоятельно.

Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Детали: Во вторник в 18:15 в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек сходят с г. Говерла по "синему маршруту" и из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, а интенсивность осадков падает.

 

Спасатели оказали помощь по безопасному спуску 26 людям, из них: 22 детей и 4 взрослых, в том числе одна роженица.

 

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.

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