Спасатели помогли спуститься с Говерлы группе туристов, которую застал дождь

22 июня спасатели помогли спуститься части группы туристов из Сумской области, которых застал на горе сильный дождь, еще часть группы спустилась самостоятельно.

Источник: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Детали: Во вторник в 18:15 в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек сходят с г. Говерла по "синему маршруту" и из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, а интенсивность осадков падает.

Спасатели оказали помощь по безопасному спуску 26 людям, из них: 22 детей и 4 взрослых, в том числе одна роженица.

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.